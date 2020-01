Moda Primavera-Estate 2020: pantaloni di tendenza

Dai modelli attillatissimi, come fossero leggings, ai tagli maschili, a vita alta e con le pinces, i pantaloni di tendenza nella moda Primavera-Estate 2020 accontentano i gusti, i fisici e le età più disparate.

Gli stilisti hanno mandato in passerella proposte casual, ideali per giornate all’aria aperta, in variazioni short o bermuda, e pantaloni più formali, perfetti per outfit da ufficio anche nella stagione calda e per look da sera.

I colori seguono i trend primaverili, con tonalità base, come il nero, il grigio e il marrone, da abbinare con le nuance più cool del periodo, dal Classic Blue all’arancione fino al verde. Diamo un’occhiata alle sfilate di moda per stilare la wishlist dei pantaloni di tendenza da acquistare con il cambio delle temperature.

Pantaloni di tendenza: leggings nell’estate 2020

Dallo street style alle passerelle il passo è breve: dopo aver visto impazzare la tendenza dei leggings da indossare anche in outfit non sportivi, i pantaloni attillatissimi hanno conquistato anche gli stilisti, da Versace, che li abbina a leggeri spolverini colorati, a Saint Laurent, che sceglie il total black dall’accento decisamente rock, fino a Moschino, che nella sua pazza sfilata dedicata a Picasso, li ha declinati in colori primari, che ricordano le corride. In ogni caso, ai piedi, décolleté con tacco a spillo.

Bermuda di tendenza

Sono i pantaloni per eccellenza dell’estate 2020: arrivano al ginocchio e si declinano in nuance neutre da Alberta Ferretti, per uno stile effortless chic ideale per giornate informali ma eleganti, in tonalità luminosissime, di tessuti in shantung nei tailleur pantaloni inediti di Dolce&Gabbana. Completi serissimi ma ad alto concentrato di glamour quelli in tessuto check di Max Mara.

Modelli a vita alta con le pinces

Taglio maschile e comfort versatile per i pantaloni a vita alta, con gamba larga e pinces sul davanti che hanno dominato le passerelle di Michael Kors, in grigio d’ordinanza e taglio sartoriale, di Fendi in giallo becco d’anatra arricciati in vita e di Burberry in grigio luminoso, ideali anche per look da sera.

Short nella Primavera-Estate 2020

Short sì, ma che più corti non si può: in versione floreale da Blumarine, da indossare con i collant da Chanel, di qualche dito più lunghi e in un très chic total white da Valentino.