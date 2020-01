Come abbinare i colori della moda Primavera-Estate 2020

Zafferano, salmone, verde acqua, blu sono solo alcuni dei colori della moda Primavera-Estate 2020 di cui presto non sapremo fare a meno; ma siamo certi di essere in grado di creare outfit armoniosi con le diverse nuance?

Abbiamo già visto come abbinare il blue classic, la tonalità Pantone 2020. Vediamo ora come comporre dei look perfetti utilizzando i colori della moda Primavera-Estate 2020 con tre declinazioni cromatiche base come il nero, il marrone e il bianco. I consigli migliori, come sempre, arrivano dalle passerelle di Parigi e di Milano.

Come abbinare il nero nella Primavera-Estate 2020

Quasi impossibile non avere almeno un capo nero nel guardaroba, invernale o estivo che sia. Nelle sfilate più blasonate gli accenti neri non sono mancati: Giorgio Armani insegna ad abbinarlo con il blu cobalto per outfit all’insegna del glamour più estremo; Versace mostra come sia perfetto sia con l’arancione che con il fucsia, anche in versione fluo; perfetto con il giallo limone, delicatissimo, visto sulla passerella Dior.

Abbinare il marrone con i colori della moda Primavera-Estate 2020

Il marrone, sia nella declinazione cioccolato che in quella nocciola, è di gran moda nella Primavera 2020. Nella nuance più scura si può abbinare con il malva romantico che ha fatto sfilare Prada ma anche con il rosa barbie proposto da Fendi. Si illumina con gli accessori dorati da Valentino, che sceglie di completare l’outfit con borsa animalier.

Gli abbinamenti del bianco con i colori dell’Estate 2020

Non c’è stagione calda che non preveda il bianco tra i colori d’elezione. Con scelta ardita (o discutibile, questione di punti di vista), Chanel abbina l’abito bianco con il soprabito bordato di blu a calze nere e borsa verde acqua. Bianco e nero anche per Balmain, che ravviva il look con il verde smeraldo della gonna. Multicolor la proposta Louis Vuitton, dove al viola del colletto fanno da contrappunto le scarpe rosse e nere.