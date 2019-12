Classic Blue, come abbinare il colore Pantone 2020

Alzi la mano chi non ha esultato nel vedere il classic blue eletto colore Pantone 2020: difficile trovare una nuance che stia meglio addosso, sia alle brune che alle bionde, e che sia più facile da abbinare, che sia estate o che sia inverno.

È la tonalità del cielo terso, dopo giorni di pioggia, la nuance del mare in cui perdersi in ore rilassanti.

Le passerelle della moda Primavera-Estate 2020 sono state invase dal classic blue, dimostrando da tempo come si creino outfit perfetti in total look, vestendo di questo colore dalla testa ai piedi, come ha suggerito Alberta Ferretti, oppure abbinandolo al bianco, come Salvatore Ferragamo, e al nero, come Giorgio Armani, ma anche all’arancione o al fucsia.

Diamo uno sguardo alle sfilate di New York, Milano e Parigi per qualche tip su come abbinare il colore Pantone 2020