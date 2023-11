Morgan: "Sono stato licenziato da X Factor senza motivo"

Perdere un lavoro può essere un brutto colpo, soprattutto se è legato a un progetto professionale a cui si credeva in modo particolare. I personaggi famosi non fanno eccezione, nonostante non sia la prima volta che si vive una situazione simile: è il caso di Morgan, che era tornato a distanza di qualche anno in veste di giudice a X Factor, ma che è stato escluso in seguito a un diverbio avuto in puntata con Fedez.

Il cantante non riesce a nascondere la sua amarezza per questo epilogo: “Non c’è una coscienza del professionismo, del lavoratore e dell’artigiano artista» e lo dimostra il fatto che io sia stato rimosso da un incarico, che era un lavoro… – ha detto a margine di un incontro ella Biennale Milano International Art Meeting – Tutti dicono che sono un privilegiato, ma sono un lavoratore normale che è stato licenziato senza un motivo. Se fosse capitato a un metalmeccanico ci sarebbero le proteste di piazza. Se capita a me no”.

A detta dell’artista, sarebbe necessario modificare il modo in cui vengono affrontate alcune situazioni: “È la mentalità che va un po’cambiata – ha detto ancora Morgan – C’è una mentalità involuta, poi uno può fare anche delle leggi ma finché la mentalità è questa e si pensa che il musicista debba suonare gratis perché è bello”.

Fedez si è detto intenzionato a citare in causa il collega, lui ha voluto affrontare il problema con ironia a chi gli chiede come siano i rapporti con il rapper: “Sono ottimi” – ha detto.

L’artista ha inoltre voluto dire la sua sui recenti casi di femminicidio in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne: “In questo momento storico, con tutti i problemi che ci sono stati di violenza, c’è bisogno di un’attenzione particolare e di sensibilizzare. Bisognerebbe analizzare in modo profondo questi fatti di violenza perché c’è un problema sociale, secondo me” – ha concluso.