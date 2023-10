Chiara Ferragni e Fedez nella casa nuova: “È quasi pronta”

“La nuova casa è quasi pronta”, scrive così Chiara Ferragni su Instagram, a corredo di una carrellata di foto che la ritraggono insieme a Fedez e ai due figli Leone e Vittoria in quella che sarà la loro nuova dimora milanese.

L’imprenditrice aveva già annunciato ai suoi follower di essere in procinto di trasferirsi nelle scorse settimane, pubblicando diverse foto e video che mostravano l’andamento dei lavori della casa nuova. Ma, questa volta, l’annuncio sembra ufficiale.

E sono tantissimi i commenti di congratulazioni per l’abitazione, quasi pronta ad accogliere la famiglia Ferragnez. “Che sia da un milione di euro o da meno, una casa rappresenta il nido in cui la famiglia si riunisce per vivere emozioni di tutti i tipi. Quando viene realizzata dal nulla rappresenta l’espressione dei propri gusti e desideri, ciò che conta è che sia la parte in cui ogni sera ognuno ritrovi protezione e amore. Complimenti di cuore!”, scrive una follower.

“Vi auguro che questo nuovo nido vi porti solo gioia”, scrive un altro. E qualcuno è già curioso di vedere i lavori terminati: “Quando la casa sarà finita, voglio un home tour come si deve”, scrive.

Insomma, aria di novità e positività per i Ferragnez, reduci da alcune settimane di preoccupazione dovute al ricovero di Fedez. Ma tutto è andato per il meglio, e ora il rapper, dimesso recentemente, appare sorridente nelle foto con moglie e figli. “Quale modo migliore per mettersi alle spalle un brutto periodo che girare pagine ed andare a vivere in una nuova casa? Auguri ragazzi e tanta felicità di cuore”, conclude un altro follower.