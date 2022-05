Buon compleanno a Naomi Campbell! La top model compie cinquantadue anni, ma il tempo per lei sembra essersi fermato. Occhi da cerbiatta, gambe chilometriche che si muovono sinuosamente a ritmo e capelli lunghissimi, queste sono solo alcune delle caratteristiche della Venere nera. Naomi Campbell ha alle spalle ben trentaquattro anni di carriera alle, ed è ancora la regina delle passerelle.

Una vita di alti e bassi, di momenti difficili, sacrifici e periodi di down da cui ha saputo rialzarsi, e solo l’anno scorso è riuscita a concentrarsi sulla sua vita privata. La top model non si è mai fermata, e la sua agenda continua dopo tanti anni ad essere piena di impegni. Anche se in parte marginale la modella continua a calcare le passerelle di tutto il mondo. Spesso chiudendo i défilé degli stilisti amici con un acclamato colpo di scena, non indossando necessariamente l’abito più spettacolare della collezione ma esprimendo con unicità la quintessenza del modelling. Il quotidiano La Repubblica riporta alcune dichiarazioni della top model.

“Il sacrificio più grande per me è stato rinunciare a trovare l’anima gemella. Perché quando sei famosa e sei su tutte le passerelle ti guardano come se fossi forte… E io sono forte, ma sono anche sensibile. So che nelle relazioni devo scendere a compromessi. La vita è un viaggio, e io sono ancora in cammino. Sto ancora andando, e voglio continuare a fare le cose che amo fare nella mia vita. E questo è tutto”.

Naomi Campbell, l’anno scorso con grande stupore generale è diventata mamma di una bambina. Ma la top model tiene alta la privacy, tanto da non averne ancora rivelato il nome, infatti, le uniche foto che la ritraggono con la piccola, che la modella ha precisato di non aver adottato, sono quelle paparazzate, dove si vede poco più di un fagotto. La più ufficiale è la copertina che la cinquantaduenne ha concesso al magazine British Vogue.