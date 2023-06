Natalia Paragoni si confida con i follower: ecco la data del parto

È iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui Natalia Paragoni diventerà mamma per la prima volta. L’influencer avrà infatti una bambina frutto dell’amore con Andrea Zelletta, che l’ha scelta nel 2019 quando era tronista di Uomini e donne.

Come capitato spesso in questi mesi, la giovane si è confidata con i suoi follower su Instagram a cui ha svelato più volte le sue sensazioni. Questa volta la ragazza ha voluto svelare quando potrebbe essere la data in cui potrebbe partorire: “Parlandone qua ho capito che il 4 agosto è il termine, poi c’è una settimana ostetrica, anche se il mio ginecologo non me ne ha parlato. Non so, è più una cosa che dicono qua, quindi mi sono sempre chiesta cosa sia”.

Nonostante il pancione sia ormai evidente, la futura mamma ha cercato di non stravolgere troppo la sua quotidianità: “Io sinceramente faccio avanti e indietro da Milano, lavoro stando benissimo, sono sempre attiva, non so mai a casa ferma in poche parole. Cerco di fare tutto come prima. Giustamente sono all’ottavo mese, un po’ più adagiata lo sono. Ma menomale, perché sennò succederebbe una cosa che non deve succedere”.

L’ex corteggiatrice del dating show non ha mai nascosto di alternare momenti in cui è al colmo della gioia ad altri in cui appare timorosa per l’esperienza che si trova a vivere, uno stato d’animo che lei sta provando anche in questo periodo. “Ho paura per il futuro di mia figlia – ha raccontato – Lei crescerà in un mondo in cui verrà giudicata per qualsiasi cosa, dal capello fuori posto, alla parola detta male. Questo mi rende veramente triste. Non potrà mai essere se stessa al 100%. Voglio insegnare a mia figlia il rispetto per se stessa e per gli altri”.

A breve Natalia Paragoni e Zelletta dovrebbero trasferirsi in Puglia per trascorrere qualche giorno al mare, per poi tornare intorno alla metà di luglio a Milano, dove lei darà alla luce la bimba. Almeno per ora il nome scelto resta top secret.