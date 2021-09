Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia nata a Uomini e Donne nel 2019, partecipa a D’amore e d’accordo Vip, nella puntata del 15 settembre 2021. Il programma di Real Time condotto da Katia Follesa mette alla prova gli innamorati con domande che misurano la loro affinità e in questa edizione i partecipanti sono tutti personaggi del mondo dello spettacolo.

I due giovanissimi ragazzi da quando si sono conosciuti in televisione non si sono più lasciati. Zelletta era un tronista del programma di Maria de Filippi, Natalia una sua corteggiatrice e stanno felicemente insieme da allora. Recentemente sono stati paparazzati anche sul red carpet di Venezia ‘78, ma vanno veramente d’amore e d’accordo?

Natalia Paragoni è nata a Piantedo, in provincia di Sondrio. Dopo il diploma ha lavorato, come estetista e dopo si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella e ombrellina nelle gare di Moto Gp. Nel 2019 ha fatto i casting come corteggiatrice e sebbene inizialmente il suo interesse fosse per Ivan Gonzalez alla fine ha cambiato direzione, preferendo il giovane pugliese Andrea. Su Instagram Natalia è seguitissima, con quasi un milione di follower e ad aprile 2021 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo La Vita Secondo Naty.

Andrea Zelletta è nato a Taranto nel 1993, ha 25 anni ed è un modello ed ex calciatore. La sua carriera inizia proprio nel mondo del calcio in varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia. Successivamente decide di abbandonare il pallone per dedicarsi al mondo della moda. Ha posato per alcuni dei brand fashion più famosi al mondo tra cui Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Chopard e Guess. Ha partecipato anche al Grande Fratello Vip 5 dove ha ricevuto spesso visite e sorprese dalla sua Natalia, rimasta fuori.