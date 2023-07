Natalia Paragoni, prima notte a casa con Ginevra: "Ansia per tutto"

Diventare mamma per la prima volta non può che generare grandi emozioni, ma allo stesso tempo può essere più che normale essere insicure, soprattutto quando si tratta di gestire la quotidianità. Ne sa qualcosa Natalia Paragoni, che ha dato alla luce Ginevra, frutto dell’amore con Andrea Zelletta, il 20 luglio 2023 ed è ora tornata a casa a distanza di qualche giorno dal parto.

Come ha fatto nel corso di tutta la gravidanza, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne si è sfogata con i suoi follower raccontando loro quali siano le sensazioni che sta provando. La prima notte si è rivelata certamente difficile, al punto tale da non avere dormito quasi per nulla, come ha rivelato lei stessa.

“Buongiorno mondo – ha detto Natalia Paragoni in una serie di Instagram Stories – a prima notte a casa Ginevra è stata stupenda, io come immaginavo sono andata in ansia per qualsiasi cosa. Ma menomale che c’era nonna Michela”.

L’influencer ha così deciso di agire di anticipo immaginando di potersi sentire insicura e ha così chiesto sostegno alla mamma, che ha evidentemente più esperienza di lei in questo ambito. Questa non può che essere l’occasione anche per chiederle consigli utili su come muoversi non appena si ritroveranno lei e il compagno si ritroveranno soli con la bambina.

La giovane già poco prima di partorire non aveva nascosto la sua insicurezza, pur non vedendo l’ora di tenere la sua bimba tra le braccia: “Sono spaventata. Da una parte non vedo l’ora, dall’altra, quando arriverà il momento, ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, dire cose brutte o cattive” – aveva raccontato ai follower pochi giorni fa.