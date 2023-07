"Questo esibizionismo di mostrare sempre la pancia". Ecco la risposta agli hater di Natalia Paragoni

“Questo esibizionismo di mostrare sempre la pancia… io questo outfit lo trovo volgare e per nulla raffinato”, “Della serie io non ostento”, “Ma il buon gusto è passato di moda?”, “Se non mostri la pancia gravida ormai non sei nei trend”, questi sono solo alcuni dei commenti arrivati a Natalia Paragoni dopo avere pubblicato sul suo profilo Instagram il suo look per presenziare al concerto Love MI organizzato a Milano, dove aveva un top cortissimo che lasciava scoperto il suo pancione ormai pronunciato (il parto è previsto ad agosto 2023).

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha però accettato in silenzio le critiche, ma ha anzi risposto con decisione sottolineando quanto ritenesse i giudizi negativi fuori luogo, soprattutto perché, a suo dire, ognuno dovrebbe essere libero di vestirsi come vuole.

La futura mamma ha così pubblicato una Instagram Stories con un volto scocciato, scelto evidentemente per esprimere il suo stato d’animo, e ha voluto dare un consiglio chiaro e senza fronzoli a chi non ha apprezzato il suo outfit: “Ma sotto il mio ultimo post è successo un macello. Vi consiglio un po’ più di sesso, fa sempre bene, vi sentirete più leggeri”.

Chi pensava che la presa di posizione di Natalia Paragoni fosse finita qui ha dovuto ricredersi. Successivamente ha pubblicato un’latra Story, dove è stata lei a parlare, anche se era piuttosto difficile percepire la sua voce perché quasi del tutto coperta da una canzone di Dua Lipa che lei stava acoltando: “Meglio la musica di Dua Lipa. Mi stavo sfogando su persone senza fantasia e che se la tirano… persone che vedo ma non conosco”. Insomma, le parole degli hater sembrano essere davvero state rispedite al mittente.