Natalia Paragoni sempre più vicina al parto: "Sono spaventata"

Natalia Paragoni, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e il compagno Andrea Zelletta stanno per diventare genitori: la data ufficiale del parto della loro primogenita è il prossimo 4 agosto e tramite un box domande su Instagram la futura mamma ha deciso di aprirsi con i suoi follower: “Ragazzi io me la sto facendo sotto di brutto. Mi sogno tantissime volte che sto per partorire”.

La voglia di incontrare la sua bambina, che per ora è stata soprannominata Carciofina, è tanta quanta la paura di vivere una esperienza troppo dolorosa. I timori e le ansie davanti a un evento così tanto atteso sono sempre molte, infatti, la modella aggiunge che teme di non controllare le sue reazioni e prendersela con il compagno che, per fortuna, è a suo dire molto paziente.

I dolori sono già tanti e racconta che le spinte della bambina le provocano delle scosse che a volte la bloccano sul posto: “Se mi vedete per Milano che mi pietrifico per due secondi, è per quello”, spiega.

Natalia Paragoni, però, non rivela tutto: il nome della piccola è stato scelto ma fino alla nascita resterà un segreto, e alla domanda di un follower su come gestirà l’immagine della neonata sui social, risponde: “È un argomento complicato, ne abbiamo parlato tanto ma non so ancora cosa farò, però sapete che sono molto riservata a livello familiare”.

La coppia, infatti, è piuttosto attenta alla privacy nonostante l’inizio della storia sotto i riflettori. Lei ex corteggiatrice di un altro concorrente e lui tronista di Uomini e Donne edizione 2018/2019, restano comunque molto seguiti sui social e avranno sicuramente gli occhi puntati il 4 agosto, giorno della nascita della piccola Carciofina.