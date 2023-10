Natalia Paragoni e il tatuaggio dedicato alla figlia Ginevra

Natalia Paragoni, da poco diventata mamma della piccola Ginevra, ha deciso di realizzare un tatuaggio dedicato a sua figlia: lo ha mostrato nelle storie Instagram, accompagnando la foto con la scritta “La mia carciofina”, diminutivo affettuoso che l’influencer e il compagno Andrea Zelletta usano per riferirsi alla bambina.

E infatti, è proprio un carciofo il soggetto che l’influencer ha scelto di tatuarsi sul braccio, accompagnato dalla scritta “Ginevra”.

Dopo aver postato la foto del suo tatuaggio, Natalia Paragoni si è recata a fare la spesa con la piccola, cogliendo l’occasione per svelare ai neo genitori un segreto per non affaticarsi: usare il passeggino come carrello della spesa, mentre si porta il bebè sulla fascia, proprio come stava facendo lei in quel momento.

Ma Natalia Paragoni non è nuova a questo tipo di contenuti: l’influencer, infatti, racconta di frequente la sua vita da mamma ai follower, in particolare le sue difficoltà ed emozioni contrastanti, aspetto che è stato sempre molto apprezzato dai fan, che si sono molto spesso rivisti in lei e nelle sue esperienze.

L’influencer ha dato alla luce la piccola Ginevra, nata dall’amore con il compagno Andrea Zelletta, il 20 luglio 2023. I due si erano conosciuti all’interno del dating show Uomini e Donne, durante l’edizione 2018/2019, quando partecipavano rispettivamente come corteggiatrice di un altro concorrente e come tronista, per poi uscire insieme dal programma.