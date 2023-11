Cristina Plevani in ospedale per un dolore al petto: "Controlliamoci"

Cristina Plevani, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ha raccontato di essere corsa in ospedale per un improvviso dolore al petto che l’ha preoccupata. “Nulla di che, penso. Torno a casa, mi lavo e mi metto a letto e il dolore non passa. La mia testa inizia a galoppare con le fantasie già tragiche”, ha esordito su Instagram. Poi, la donna ha deciso di recarsi al pronto soccorso, in modo da effettuare dei controlli.

“Alla fine mi hanno rassicurata nel senso che non c’era in atto nulla di grave”, ha continuato Plevani, spiegando poi che i medici le avessero prescritto una visita cardiologica. “Meglio andare per nulla, piuttosto che rischiare qualcosa di grave”, ha aggiunto.

Poi, l’appello: “Sarà l’età, ma i controlli li facciamo e se non c’è nulla tanto meglio”, ha spiegato l’ex concorrente del GF, confessando di preoccuparsi spesso: “Sì, quando ho qualche dolore insolito partono le paranoie, e ieri era troppo insolito. Pensavo mi mandassero a casa con ‘avrai mangiato pesante, è un dolore intercostale, sei indigesta’, invece no, mi hanno controllata ben bene”.

Oggi, a oltre vent’anni dalla fine di quell’edizione del Grande Fratello che l’aveva fatta conoscere al grande pubblico, Cristina Plevani è insegnante di nuoto, sport che ha sempre amato, oltre che bagnina e istruttrice di fitness.

Sulla sua esperienza in tv invece la donna, che aveva vinto quell’edizione del GF, aveva confessato a Brescia Oggi: “Ho sempre pensato che sarebbe finita. Mi sono passati davanti dei treni e non li ho presi: non ero consigliata né gestita bene, non avevo la testa giusta. Sono un’insicura di natura, ho bisogno di essere spronata, puoi aprirmi tutte le porte e farmi tutti i complimenti del mondo ma se non sono convinta non serve a niente”.