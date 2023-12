Sophie Codegoni e lo sfogo di fine anno: "È stato tutto inaspettato"

Il 2023 si sta per concludere e Sophie Codegoni, reduce da un periodo impegnativo a livello personale, ha fatto un bilancio della sua annata. In una lunga storia Instagram, l’influencer ha parlato di tutto quello che le è successo negli ultimi mesi:

“2023. Che anno strano che sei stato. Mi hai donato ciò che di più bello potessi desiderare, la mia bambina. È stato tutto così inaspettato… non pensavo potesse arrivare, o almeno così dicevano, e invece mi hai sorpresa ed eccola qui a riempirmi la vita, di felicità”. Quest’anno l’influencer e l’ormai ex Alessandro Basciano hanno dato il benvenuto alla piccola Celine Blue, venuta alla luce il 12 maggio.

“Mi hai fatto raggiungere tanti nuovi traguardi, lavori e progetti speciali, mi hai fatto vivere esperienze indimenticabili e hai portato nella mia vita tante persone meravigliose”, ha continuato Codegoni.

“Allo stesso tempo però sei stato anche molto difficile, forse l’anno più difficile. Ci sono stati momenti dove non mi riconoscevo più, non riuscivo più a trovare il mio sorriso, mi sentivo sbagliata, inadatta e terribilmente sola nonostante fossi circondata da tantissime persone, ma con il tempo ho capito che anche questo fa bene e ho ritrovato me stessa”, ha proseguito l’influencer, che non molti mesi fa ha dovuto affrontare la rottura della sua relazione con il compagno.

“Quindi per questo 2024 voglio brindare a me. Augurarmi tante cose belle e ricordarmi sempre di essere la mia priorità. 2024 ti aspetto con la voglia di fare tante cose belle”, ha concluso Sophie Codegoni.