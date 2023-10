Carolina Marconi ha condiviso su Instagram l’esito degli ultimi esami al seno, dopo la scoperta di una macchia che aveva destato in lei molta preoccupazione. Nel 2019, infatti, la showgirl aveva combattuto contro un tumore alla mammella.

“Scusatemi, non sono sparita, ma sono state tre settimane vissute nell’agonia più totale. Un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose, anche perché non volevo pensare al peggio. Ero terrorizzata”, ha scritto, a corredo di un post dove appare felice e sollevata dopo l’esito dell’esame, che fortunatamente non ha riscontrato nulla di preoccupante.

“La macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno. Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia”, racconta ai follower. Poi, li ringrazia per il supporto: “Grazie ancora, vi voglio bene. Sono strafelice. La vita è bella”. A darle l’annuncio della buona notizia il compagno Alessandro Tulli, da tanti anni al suo fianco.

E sono moltissimi i commenti di supporto dei fan, che incoraggiano Carolina Marconi: “Sìiiiiiii questa è una notizia che ci voleva nella giornata di oggi… Ti abbraccio”, scrive la collega showgirl Juliana Moreira, “Felice amore” scrive Antonella Fiordelisi. Anche Luca Salatino, che era stato suo confidente nella casa del Grande Fratello, commenta, lasciando un cuore.

Proprio con lui infatti la showgirl si era sfogata sulle conseguenze fisiche e psicologiche delle cure per il cancro: “Non si parla mai delle donne, di come stanno dopo le cure ormonali, si pensa che dopo la chemio sia tutto ok, e invece ste donne vanno seguite, anche tornare alla vita di tutti i giorni non è facile”, aveva raccontato all’interno della casa.