Sophie Codegoni è tornata a parlare del suo rapporto con Alessandro Basciano. Intervistata da EG Magazine durante la settimana di Sanremo, l’influencer ha dichiarato che la rabbia iniziale si sarebbe affievolita e che i due potrebbero pensare a tornare insieme.

“Siamo due genitori, la cosa che ci interessa più in assoluto è avere una situazione serena”, ha detto al magazine Codegoni. “Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine”, ha poi concluso l’influencer, dichiarando di voler tutelare la piccola Celine Blue, nata a maggio 2023.

Nessuno dei due, però, sembrerebbe aver ancora confermato ufficialmente il ritorno di fiamma, nonostante l’ex coppia sia stata vista insieme in un locale pochi giorni fa. Oltre a questo, gli indizi social: durante la settimana di Sanremo, quando entrambi si trovavano in città, il dj aveva condiviso su Instagram una foto scattata in hotel alla piccola nella quale si vedevano le mani dell’influencer.

I due si erano lasciati nell’autunno 2023: parlando della fine della loro relazione a Verissimo nel mese di ottobre, Sophie Codegoni aveva raccontato che Alessandro Basciano l’avesse tradita: “Io non voglio più stare con lui, mi ha fatto soffrire troppo, ho avuto un attacco di panico quando ho scoperto del tradimento e lì lui non piangeva, piangevo io. Mentre lui si strusciava con altre donne io cambiavo il pannolino di nostra figlia”.

Basciano, però, aveva negato la versione dell’influencer: “Amo ancora Sophie, nonostante quello che è successo spero che possiamo andare avanti insieme, per noi ma anche per nostra figlia… stavolta non piangerò sono già diventato un meme”, aveva dichiarato in un’altra puntata dello stesso programma.