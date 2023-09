Francesca De André dopo l’intervento: “Nessuna parola da mio padre”

Francesca De André, operata a causa di alcune masse sospette trovatele dopo una visita di controllo, ha parlato del suo intervento e del rapporto con suo padre, Cristiano De André.

“Non mi ha rivolto alcuna parola di conforto, me lo aspettavo” ha dichiarato la showgirl, 33 anni, alle pagine di Novella 2000, che l’ha intervistata per l’occasione.

Francesca De André ha infatti da sempre un rapporto difficile con la propria famiglia, in particolare con suo padre: nel 2019, poco prima della partecipazione della showgirl e della sorella Fabrizia al Grande Fratello Vip, Cristiano De André le aveva diffidate, vietando loro di parlare pubblicamente di questioni familiari. In seguito a questo episodio, Fabrizia De André aveva rinunciato a entrare nella casa.

A Storie Italiane, la showgirl ha poi parlato più nel dettaglio della sua operazione: “Mi hanno fatto una salpingectomia bilaterale, che è la rimozione delle tube, perché sono stata male. Io non posso più avere figli naturalmente. Ho avuto un periodo in cui stavo male e non capivo cosa fosse. Sono andata a farmi controlli ed è venuto fuori che avevo un casino in corso”, ha detto.

A causa dell’operazione, De André non potrà quindi più avere figli, questione che aveva già accennato nel post Instagram con il quale aveva annunciato il ricovero. Ora, si aspettano i risultati della biopsia, che determinerà se le masse rimosse siano maligne o benigne.