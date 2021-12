Gli auguri dolcissimi (e social) di Nicole Kidman alla figlia Faith

Una torta di compleanno gigante, tempestata di Smarties colorati e ricoperta di cioccolato. Con questa foto iconica condivisa sul suo profilo Instagram Nicole Kidman ha fatto gli auguri di buon compleanno alla figlia Faith, che il 28 dicembre ha compito undici anni. Uno scatto raro, visto che l’attrice australiana non ama condividere sui social momenti di vita privata e non legati all’ambiente lavorativo.

“Tanti auguri adorata Faith. Ti amiamo infinitamente. Mamma e papà“, ha scritto Kidman a corredo della foto, in un post che in pochissimo tempo ha fatto incetta di like. E di commenti entusiasti di fan di tutto il mondo, nonché di colleghe e amiche dell’attrice, a partire da Jennifer Aniston fino a Kate Bosworth. Nicole Kidman, che con il marito Keith Urban ha anche un’altra figlia, Sunday Rose di tredici anni, è molto attenta a proteggere la privacy delle sue bambine e non ama condividere dettagli privati che riguardano la sua famiglia.

Tuttavia, in un‘intervista rilasciata al New York Times durante il periodo del lockdown, aveva parlato dell’educazione delle figlie e fatto una riflessione profonda sulla famiglia. “Il lavoro ci porta spesso lontano da casa“, aveva dichiarato Nicole Kidman parlando di quanto sia difficile, a volte, riuscire a coniugare famiglia ed impegni lavorativi.