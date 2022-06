Niente più obbligo di mascherina per tutti gli studenti che si stanno preparando a sostenere gli esami di Stato, sia della terza media che della maturità. L’uso del dispositivo di protezione individuale però resta raccomandato.

La notizia arriva dall‘incontro tra il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e quello della Salute, Roberto Speranza. Una riunione in cui si è parlato anche del prossimo anno scolastico, nella prospettiva di riaprire le scuole a settembre in presenza e in sicurezza.

Presente anche il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. Per Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, la mascherina “Sarebbe meglio tenerla, sia allo scritto che all’orale. – spiega all’Adnkronos Salute – Sarebbe opportuno raccomandare il dispositivo ai maturandi”.

Per Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione è una notizia positiva: “Si è impiegato tanto, troppo tempo per accorgersi che si stava penalizzando per l’ennesima volta il mondo della scuola, mentre in tutti gli altri settori le restrizioni erano ormai cadute. Meglio tardi che mai”.

Ora sarà proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole sul da farsi, sia in vista degli esami che del nuovo anno scolastico dopo l’estate.