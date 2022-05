Pollo alla Kiev e Varenyky: nelle scuole romane l'accoglienza passa dalla tavola

Le specialità culinarie del Paese in guerra approdano nei menù degli Istituti capitolini: un modo semplice per agevolare l’integrazione dei bambini che hanno iniziato a seguire le lezioni in Italia, e per far conoscere una cultura diversa (anche) attraverso i piatti tradizionali.