Mara Venier salta Domenica In: "Ho il covid"

Mara Venier, seguitissima conduttrice di Domenica In, è stata costretta a saltare la puntata di domenica 12 novembre a causa del Covid. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite un video Instagram, con il quale salutava i fan dopo l’assenza dal suo appuntamento settimanale con loro.

“Mi sono presa un Covid bello forte, all’inizio pensavo fosse influenza”, ha esordito. “Sono sicura che domenica prossima sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziarvi per i tanti, tanti messaggi, non riesco a rispondere a tutti però grazie dell’affetto che mi dimostrate sempre. ‘Sto Covid è veramente maledetto, bisogna stare attenti. Ci vediamo sicuramente domenica prossima”, ha poi concluso.

Questa non è però la prima volta che Mara Venier risulta positiva al Covid: era già successo in passato che la conduttrice si ammalasse, ma, per fortuna, in quell’occasione si era poi negativizzata in tempo per la puntata. Anche ora, Venier rimane ottimista, sicura che riuscirà a guarire in tempo per la puntata del 19 novembre.

Moltissimi i commenti di supporto delle colleghe sotto al video: “Mara, tu sei una donna fortissima e tornerai presto ad allietare le nostre domeniche. Rimettiti in forze. Ti aspettiamo con affetto”, sono le parole di Sandra Milo. Alessia Marcuzzi, invece, commenta con dei cuori rossi. “Ti vogliamo bene”, scrive Asia Argento, mentre Carmen Russo le augura buona guarigione.

Ma non è tutto: pare infatti che la stagione 2023-2024 di Domenica In sarà l’ultima per la conduttrice. Lo ha annunciato Venier stessa durante la presentazione della nuova edizione, con parole che sembravano definitive.