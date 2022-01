Noemi festeggia i suoi 40 anni con un outfit glamour e sofisticato

Il 25 gennaio 2022 Noemi spegne 40 candeline: un traguardo importante, che la cantante romana ha voluto festeggiare con un post su Instagram in cui dedica una lunga lettera alla Noemi bambina. Anzi, alla piccola Veronica (Scopelliti, il suo vero nome), di cui ha pubblicato una dolcissima foto che ha affiancato ad uno scatto della donna che è diventata oggi. Una donna forte, più sicura di sé, lontana da quelle paure che provava da bambina. E questo messaggio, che lei stessa ha scritto nel post, si riflette anche nel look che ha scelto per l’occasione.

Nella seconda foto, infatti, Noemi indossa un tailleur di un meraviglioso marrone caldo che si sposa perfettamente con il suo incarnato chiaro e i suoi (ormai iconici) capelli rossi. Il completo ha i pantaloni a vita alta, dal taglio dritto ma non troppo aderenti sulla gamba. il blazer, invece, è oversize, lungo fino ad avvolgere delicatamente i fianchi e con i reverse ampi. Ma il pezzo forte dell’intero outfit è sicuramente il top che la cantante ha abbinato al tailleur: cropped, bianco, impreziosito dalle delicatissime rifiniture in pizzo. Portato, poi, con le spalline abbassate, lasciando scoperte le spalle, è ancora più chic.

Per dare un tocco di luminosità al viso Noemi ha optato per un paio di maxi orecchini dorati, che ben si abbinano alla coda bassa e ben pettinata in cui ha raccolto i capelli e al make up delicato e naturale, con il focus sugli occhi: gli ombretti dai toni caldi, anche se chiari e non troppo marcati, valorizzano lo sguardo, mentre sulle labbra soltanto un velo di gloss trasparente, per illuminare il suo splendido sorriso.

Un look che esprime tutta la personalità di Noemi: “Sarai forte, resisterai ed inseguirai i tuoi sogni contro tutto e tutti. Fallirai ma ti rialzerai; perderai il tuo corpo e la tua anima ma le ritroverai anni dopo più forti di prima. Ma una cosa spero che non cambi mai: i tuoi occhi, lo sguardo pieno di sogni con cui guardi il mondo“. Con queste parole la cantante ha scelto di augurare a sé stessa buon compleanno, rivolgendosi a quella bambina che ancora oggi, sotto sotto, si nasconde in lei.