Noemi è una vera veterana del Festival di Sanremo: con quella del 2022, le sue partecipazioni alla kermesse più famosa d’Italia salgono a sette. E, di anno in anno, oltre alla sua meravigliosa voce, si è evoluto anche il suo stile, fino a diventare una vera e propria diva. Lo avevamo già intuito nel corso della prima serata, quando ha indossato un abito rosa cipria delicato ed etereo, e poi nella terza, quando ha incantato tutti con un vestito nero iper sensuale e femminile. E per la quarta serata, quella delle cover, la cantante ce lo ha confermato.

Seduta al pianoforte, sulle note di (You make me feel like) A natural woman, grande classico di Aretha Franklin, Noemi ha scelto di osare con il colore sfoggiando un lungo abito color ciclamino firmato Alberta Ferretti. Il vestito drappeggiato, che avvolge perfettamente la sua figura, è caratterizzato da un maxi spacco che lascia vedere quasi completamente la gamba destra, e da un lungo strascico. Super femminili, poi, lo scollo all’americana e gli intrecci sulla schiena nuda.

Al long dress fucsia, poi, Noemi ha scelto di abbinare un paio di sandali Aquazzurra argentati, intrecciati sul davanti, e gioielli scintillanti che portano la firma di Bulgari: un bracciale e un anello abbinati, con pietre preziose che hanno illuminato l’intero outfit. Impeccabili anche i suoi ormai iconici capelli rossi, acconciati in una piega a onde morbide in stile decisamente retrò.

Insomma, per questa edizione del Festival di Sanremo, sembra proprio che Noemi non sbagli un colpo in fatto di stile. Non convince a pieno, invece, il suo brano Ti amo non lo so dire, che nella classifica generale, data dalla somma dei voti della Giuria della Stampa, della Demoscopica 1000 e del pubblico da casa, ha raggiunto soltanto la quindicesima posizione al termine della quarta serata. Ma non è ancora andata in scena la serata finale, durante la quale tutto può cambiare.