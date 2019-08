NUN Assisi Spa: 5 trattamenti da provare

Il NUN Assisi Relais & SPA Museum è simbolo di tradizione, arte e benessere. Frutto di un meticoloso restauro dell’antico monastero benedettino di Santa Caterina del 1275, il Relais dispone di 18 suite arredate con un design contemporaneo rispettoso dell’antichità e della sacralità del luogo.

Il NUN è perfetto per godere della tranquillità del luogo e per rigenerarsi presso la NUN Spa Museum che è stata realizzata all’interno di un antico anfiteatro romano e che si snoda attraverso quattro sale a differenti gradi di umidità e temperatura, Tepidario, Caldario, Sudatorio e Frigidario, circondate dalla vasca multi massaggio e dalla vasca relax.

La Spa si estende su una superficie di 1200 mq ed è aperta anche a chi non soggiorna nell’Hotel (il costo è di 40,00 euro per 3 ore dal lunedì al giovedì e di 70,00 euro per 3 ore il venerdì, il sabato e la domenica). La Spa ha 7 cabine trattamenti, di cui due di coppia. Due delle cabine sono collocate all’interno di una vecchia cisterna d’acqua romana che ospita una sala massaggi e l’hammam del centro benessere.

La NUN Spa Museum offre tantissimi trattamenti con argille e impiastri che purificano, rinnovano e nutrono la pelle e che uniscono la filosofia romana alla territorialità grazie all’utilizzo di erbe, piante e fiori provenienti dall’orto privato del Relais.

DireDonna, grazie alla collaborazione con la Spa manager, Anna Rita Sciallo, ha selezionato per voi 5 trattamenti lussuosi da provare. Qui per prenotare.