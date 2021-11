RaiUno porta sul piccolo schermo la storia vera di Forrest Tucker, un criminale in carriera e artista delle evasioni. La sceneggiatura di Old Man & the Gun, in onda mercoledì 3 novembre 2021, è basata sull’omonimo articolo scritto da David Grann, pubblicato nel 2003 sul New Yorker. Nel cast, insieme al protagonisti Robert Redford, anche Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover e Tom Waits.

Tucker è un rapinatore seriale e la sua vita è stata interamente scandita da crimini ed evasioni dal carcere, come ad esempio quella dal penitenziario di San Quintino, portata a termine a 70 anni. Forrest organizza colpi decisamente originali, svaligiando banche senza mai utilizzare un’arma. John Hunt, acuto detective gli dà la caccia, ma non può fare a meno di restare affascinato dalla passione del rapinatore per il suo mestiere.

Il film è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival il 31 agosto 2018 e al Toronto International Film Festival il 10 settembre dello stesso anno. Nelle sale cinematografiche statunitensi è stato distribuito a partire dal 28 settembre 2018. In Italia, invece, è stato presentato ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2018 e, dopo essere stato anticipato dal trailer, è uscito al cinema il 20 dicembre 2018, distribuito da BiM Distribuzione.

Old Man & the Gun è uno degli ultimissimi film del premio Oscar Robert Redford e nel 2019 la pellicola ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe nella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale e nel 2018, la National Board of Review lo ha insignito come uno dei Migliori dieci film indipendenti.