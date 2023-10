Angelina Jolie sarà Maria Callas al cinema: ecco le prime immagini

Sono uscite le prime immagini di Angelina Jolie nei panni di Maria Callas in Maria, la nuova biopic di Pablo Larraín. Il regista cileno aveva annunciato la partecipazione della star americana al film già nell’ottobre del 2022, quando aveva parlato del suo nuovo progetto, il terzo basato sulla biografia di un grande personaggio femminile.

Sono rispettivamente de 2016 e del 2021, infatti, Jackie, con Natalie Portman a impersonare Jackie Kennedy nel giorno dell’attentato al marito, e Spencer, con Kristen Stewart nei panni di Lady D, in crisi psicologica nella dimora reale di Balmoral. Stavolta, invece, la pellicola “esplorerà la vita della leggendaria, iconica e controversa cantante, spesso descritta come la prima diva della storia”, comunica la note del film, focalizzandosi in particolare sui suoi ultimi giorni, trascorsi nella Parigi degli anni Settanta.

“Ho avuto la possibilità di coniugare due delle mie più grandi passioni, il cinema e l’opera. Lo sognavo da tantissimo tempo e poterlo realizzare con Angelina, un’artista estremamente coraggiosa e curiosa, è davvero affascinante, un vero regalo”, aveva detto il regista all’Hollywood Reporter nel 2022.

Dichiarazione a cui aveva fatto eco Angelina Jolie, affermando nella stessa sede: “Prendo molto seriamente questa responsabilità nei confronti della vita e dell’eredità artistica di Maria. Ci metterò tutta me stessa per essere all’altezza della sfida”.

Ma non è tutto: oltre alla star di Hollywood, presenzieranno nel cast alcuni volti noti del cinema italiano, tra cui Valeria Golino, che interpreterà la sorella della cantante, Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher.

Fresco del premio per la miglior sceneggiatura al Festival del Cinema di Venezia per El Conde, commedia horror sul generale Pinochet, Pablo Larraín si prepara per iniziare le riprese di Maria il 15 ottobre 2023.