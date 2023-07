Lily Collins sarà Polly Pocket nel nuovo film di Mattel

Non sembra calare l’entusiasmo per il film di Barbie. Tanto che Mattel, multinazionale di giocattoli statunitense, sarebbe intenzionata a produrre altri 14 film basati sui suoi giochi. Uno di questi è proprio il live-action di Polly Pocket, la bambola mini, protagonista di una serie di toys tutti in miniatura. Robbie Brenner, produttrice e dirigente di Mattel Films, ha annunciato che la pellicola vedrà come protagonista Lily Collins, famosa per aver interpretato Emily nella serie tv Netflix Emily in Paris.

Alla regia Lena Dunham, già creatrice, regista e produttrice della serie TV HBO Girls, che su Variety commenta entusiasta: “Polly Pocket mi ha regalato infinite ore di evasione da bambina, mi ha dato un piccolo mondo di magia e autonomia narrativa”. Una produzione tutta al femminile dunque.

Vi raccomandiamo... Come rifare il trucco Barbie di Margot Robbie

Al momento non sembra però esserci nessuna data ufficiale per il film di Polly Pocket. I lavori sarebbero ancora agli inizi, anche se pare che esista già una sceneggiatura, e sempre su Variety Brenner si dice ottimista:

È una collaborazione bellissima. Lena è molto partecipativa e si rimbocca le maniche, le piace prendere note e ascoltare. È fantastica. Lily è molto brillante, è concreta e produttiva. È una collaborazione incredibile, quindi siamo emozionate. Speriamo di riuscirci in futuro.

La linea di bambole mignon dell’azienda di Los Angeles è stata lanciata sul mercato nel 1989, e in poco tempo è riuscita a diventare molto popolare. Negli anni Polly Pocket ha infatti dato vita un franchise a sé stante che non ha nulla da invidiare alla sorella maggiore Barbie. Vedremo se anche Lily Collins riuscirà a conquistare i cuori degli spettatori, così come Margot Robbie ha fatto per il recente successo al botteghino.