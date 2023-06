Dua Lipa interpreta Barbie Sirena nel nuovo film di Greta Gerwig: "Ci sono molto glitter e molto pop"

Manca meno di un mese al debutto del film di Greta Gerwig, Barbie, disponibile dal 20 luglio 2023 nei cinema italiani e dedicato alla celebre bambola della Mattel che, nel corso degli anni, ha conquistato i cuori di milioni di bambini. Proprio in queste ore, Warner Bros ha condiviso su Twitter un breve spot della pellicola in cui Dua Lipa è comparsa nei panni di Barbie Sirena.

La popstar 27enne, nel maggio del 2023, aveva condiviso sui canali social l’uscita del brano Dance The Night, colonna sonora del film di Gerwig, confermando il ruolo di attrice nei panni di Barbie Sirena. La voce di New Rules, infatti, è apparsa anche in un frame del teaser condiviso ieri, 26 giugno 2023, in un tweet di Warner Bros, in cui la cantante ha prestato il suo volto a tre sirene che, nel filmato, emergono dalle acque del mare e vengono inquadrate direttamente dalla spiaggia mentre salutano gli altri personaggi.

“Ci sono molto glitter e molto pop”, aveva dichiarato la vincitrice del Grammy Award 2021 come migliore album pop vocale tra le pagine della rivista Dazed: “Non c’è mai la sensazione che lo sguardo sia maschile – aveva aggiunto in merito alla trama del film – Ci sono personaggi femminili interessanti”.

“Il film, in cui c’è molta diversità nel cast, mostra una storia differente”, aveva spiegato nel resto dell’intervista. Dua Lipa, come dimostrato dalla recente collezione di moda lanciata con Donatella Versace, è una vera e propria amante di glitter e colori sfavillanti, una combinazione di effetti che trionfa anche nel film Barbie. La star della musica, ancora una volta, si è fatta riconoscere dai fan per il suo incredibile talento e la capacità di eccellere in diversi settori.

Non resta altro che aspettare l’uscita del film e correre nelle sale dei cinema per assistere al debutto di Dua Lipa nella pellicola più attesa dell’estate 2023 e vederla recitare al fianco di attori del calibro di Margot Robbie e Ryan Reynolds.