Dopo le audizioni dello scorso 17 giugno e mesi di indiscrezioni, Dc Studios ha annunciato i volti degli attori che interpreteranno Clark Kent e Lois Lane nel prossimo Superman: Legacy, disponibile nelle sale americane a partire dall’11 luglio 2025. David Corenswet sarà l’attore che indosserà i panni del celebre uomo d’acciaio, mentre Rachel Brosnahan si cimenterà nel ruolo della giornalista del Daily Planet, il primo vero amore del noto supereroe.

Il regista, James Gunn, in un post pubblicato su Twitter ha condiviso la notizia relativa ai nuovi membri del cast, postando una fotografia delle due star, già note per aver interpretato ruoli di spicco nella serie House of Cards: “Non si tratta soltanto di splendidi attori, ma anche di bellissime persone”, si legge nella didascalia del post di ieri, 27 giugno 2023.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

Il film è un remake dell’Uomo di Acciaio di Zack Snyder e, come riportato da Coming Soon, la trama è incentrata prevalentemente sulla figura di Clark Kent, giunto sul nostro pianeta quando era ancora un neonato. La figura eroica del protagonista si svilupperà secondo un percorso di crescita in cui dovrà approfondire i valori di giustizia e integrità, creando una combinazione perfetta tra l’educazione che gli è stata fornita sulla Terra e le sue origini aliene (il giovane, infatti, arriva dal pianeta Krypton).

David Corenswet e Rachel Brosnahan, per il momento, hanno riempito la loro ricca carriera professionale di numerosi traguardi raggiunti nel mondo delle serie televisive. Il volto del prossimo Superman, infatti, ha ricoperto il ruolo di protagonista sul set di Hollywood e The Politician di Ryan Murphy, dimostrando tutto il suo talento. L’attrice 32enne, dal canto suo, si è già aggiudicata due Golden Globe (e altri importanti riconoscimenti) grazie all’interpretazione di Miriam Maisel, il personaggio principale de La fantastica signora Maisel, in onda su Prime Video.

La nuova sfida rappresentata da Superman: Legacy costituisce un tassello fondamentale nell’invidiabile curriculum dei giovani attori e, a questo punto, non ci resta che aspettare la fine delle riprese per assistere al debutto delle due star nel prossimo action movie firmato Dc Studios.