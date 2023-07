Wonka: il trailer ufficiale con Timothée Chalamet

Il primo trailer di Wonka, il prequel de La fabbrica di cioccolato realizzato da Paul King, ha già conquistato il cuore di milioni di fan: Timothée Chalamet, lanciato da Luca Guadagnino nel film Chiamami col tuo nome, si è aggiudicato il ruolo di protagonista (ricoperto da Johnny Depp nelle versioni precedenti), interpretando la figura del famoso cioccolatiere. La pellicola, ispirata al celebre romanzo di Roald Dahl, sarà disponibile nelle sale americane dal prossimo 14 dicembre.

La trama che caratterizzava il primo riadattamento cinematografico del romanzo di Roald Dahl, prodotto da Gene Wilder nel 1971 (seguito nel 2005 dall’opera di Tim Burton) si concentrava sulle vicende di Charlie Bucket, un bambino che, grazie alla vincita di un biglietto d’oro, visitava una fabbrica di dolciumi gestita da Willy Wonka e situata vicino alla sua abitazione. La pellicola di Paul King, invece, vuole rappresentare i primi passi del cioccolatiere, concentrandosi sull’incontro con gli Oompa Loompa, gli aiutanti del protagonista.

Il regista, dopo il successo di Paddington, si è lanciato nella creazione di un incredibile progetto fantasy, affidandosi al talento di Timothée Chalamet che reciterà nei panni di Willy Wonka, affiancato sul set da attori del calibro di Jim Carter, Olivia Colman e Rowan Atkinson: “Sarà il più grande negozio di cioccolato che abbiate mai visto”, riportano a gran voce le parole pronunciate dal protagonista nel corso del trailer:

Ho passato sette anni in giro per il mondo a perfezionare la mia arte. Sapete, come una sorta di mago, inventore e cioccolatiere. Quindi su la voce e giù le orecchie… No, ho sbagliato, è al contrario.

All’interno del filmato, inoltre, troviamo alcuni accenni alle difficoltà che dovrà superare il protagonista nel corso della storia: nella Galleria Gourmet, a causa del cartello del cioccolato, non è consentito aprire una nuova bottega e, proprio per questo, Willy Wonka dovrà lasciare spazio al suo ingegno e districarsi all’interno della complicata burocrazia del Paese per riuscire a realizzare il suo più grande sogno.