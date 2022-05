Oprah Winfrey, icona indiscussa della televisione americana, ha lanciato il suo nuovo documentario, The Colour of Care, uno speciale dedicato alle disuguaglianze razziali nel sistema sanitario degli Stati Uniti. Durante un’intervista al The Los Angeles Times, proprio in occasione della presentazione del suo ultimo progetto, la conduttrice ha parlato della pandemia di Covid-19 che ha messo in ginocchio tutto il mondo, e di come lei stessa abbia vissuto il periodo del lockdown.

Un lockdown prolungato, nel caso di Oprah Winfrey: la star della tv americana ha infatti rivelato che, a causa della pandemia, ha trascorso ben 322 giorni in casa, isolata dal resto del mondo. Un isolamento così lungo avrebbe certamente avuto effetti negativi sulla maggior parte delle persone, ma Winfrey ha raccontato di non aver trovato difficoltà nel vivere per quasi un anno completamente distaccata dalla realtà. Anche perché, come ha spiegato lei stessa, è abituata a parlare di fronte ad un pubblico di 350 persone ogni giorno e, per questo, un periodo di solitudine l’ha aiutata a riprendere contatto con sé stessa e con il mondo.

“Sono stata così attenta a prendermi cura di me stessa che i miei amici hanno iniziato a prendermi in giro. Sono riuscita a stare con me stessa in un modo in cui non riuscivo da anni, perché di solito, anche se mi prendo del tempo per me stessa, penso a quale sarà la prossima cosa da fare. Nel complesso, sono stata in grado di adattarmi perché ho la capacità e il senso davvero forte di essere in questo momento presente e viverlo senza dovermi preoccupare del dopo”,

ha raccontato al The Los Angeles Times. Approfittando del discorso sulla pandemia, poi, Oprah Winfrey ha parlato di come la sua condizione sia decisamente privilegiata rispetto alle migliaia di persone in tutto il mondo che hanno vissuto il lockdown in maniera totalmente diversa, soprattutto per i problemi economici che ha causato. “Puoi viverlo in questo modo quando non devi preoccuparti del tuo prossimo stipendio. Quando non devi chiederti: Avrò l’affitto? Potrò procurarmi del cibo? Potrò tenere le luci accese e potrò prendermi cura dei miei figli?“. Una riflessione, questa, che sta alla base del documentario, che indaga le condizioni in cui troppe persone afroamericane si trovano a causa di del sistema sanitario americano.