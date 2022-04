Anna Oxa, recentemente colpita dal virus del Covid-19, è stata dimessa dall’ospedale dove era ricoverata. In queste settimane di inizio primavera 2022, l’artista era impegnata nella preparazione di un concerto al Teatro Corso di Mestre, in provincia di Venezia. La sua società, però, l’11 aprile ha dato la notizia delle dimissioni dalla clinica e ha ufficializzato la riprogrammazione della data per lo spettacolo.

“L’artista recentemente dimessa dall’ospedale, sta bene ma dovrà seguire un percorso di riabilitazione respiratoria al fine di ristabilirsi completamente e permetterle di intraprendere il suo nuovo tour internazionale”, si legge nella nota diffusa su Instagram da Oxarte.

Il concerto Voce Sorgente previsto per il 14 maggio, quindi, è stato rinviato a sabato 15 ottobre 2022, e i biglietti già acquistati, saranno validi anche per la nuova data. Tutto fa pensare che la cantante abbia contratto il virus in una forma abbastanza aggressiva, ma le dimissioni e il ritorno a casa fanno presagire una pronta e completa guarigione.

Tornare a respirare come prima, dopo la guarigione da infezione respiratoria da Covid, richiede tempo e cure specifiche. La riabilitazione nei pazienti che hanno contratto il virus è fondamentale per il recupero dell’elasticità polmonare e per assicurare volumi e flussi respiratori ai livelli pre-malattia, in modo da garantire una migliore ventilazione alveolare e una conseguente buona ossigenazione.

Veterana del Festival di Sanremo, Anna Oxa, ha partecipato per ben 14 volte alla kermesse e in due di queste ha anche vinto: nel 1989 ha ottenuto il primo premio nella categoria Campioni con Ti lascerò, cantata in coppia con Fausto Leali, mentre nel 1999 ha incantato l’Ariston con il brano Senza pietà. Una carriera lunga e di successo, grazie a una voce strepitosa che riesce sempre a emozionare il pubblico.