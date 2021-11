Dopo sei lunghi anni Adele è finalmente tornata ad esibirsi dal vivo, di fronte ad un pubblico. Lo ha fatto al Griffith Observatory di Los Angeles in una serata speciale, che l’emittente americano CBS le ha dedicato, Adele One Night Only, durante la quale ha incantato tutti con alcuni dei suoi più grandi successi alternati a brani estratti dal nuovo album, 30. E, per l’occasione, dopo il concerto si è raccontata a cuore aperto alla regina della tv americana, Oprah Winfrey.

Nel corso dell’intervista, Adele ha parlato per la prima volta di argomenti che non aveva mai affrontato pubblicamente, come il complicato rapporto con il padre. Quest’ultimo, Mark Evans, è scomparso a maggio 2021 a causa di un cancro. La cantante si era riconciliata con lui soltanto poco prima della sua morte: l’uomo, alcolista, l’aveva abbandonata quando aveva soltanto tre anni. Di lui parla nella canzone To Be Loved: “Il mio obiettivo principale nella vita è essere amata. E quindi volevo cantarlo a mio padre facendogli capire che lui è il motivo per cui non l’ho ancora raggiunto. Entrambi abbiamo pianto quando abbiamo sentito la canzone. Un momento toccante e molto terapeutico. Quando è morto è stato proprio come se la ferita si fosse richiusa“,

ha raccontato a Oprah. Proprio a causa di questo difficile capitolo della sua vita, Adele ha sempre sognato di avere una famiglia unita: quella famiglia che non ha mai avuto durante l’infanzia. E, per questo, ha confessato di provare un senso di vergogna e di imbarazzo per aver divorziato.

“Sono stata ossessionata dall’idea di una famiglia nucleare per tutta la vita perché non ne ho avuta una. Fin da piccola mi ero ripromessa che quando avessi avuto dei bambini, saremmo rimasti insieme. E ci ho provato, davvero a lungo. Prendo il matrimonio molto seriamente e sembra quasi che vi abbia mancato di rispetto sposandomi e poi divorziando così velocemente”.

La separazione dall’ormai ex marito Simon Konecki, infatti, è avvenuta dopo appena un anno di matrimonio (celebrato dopo otto anni di relazione). I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti e oggi sono vicini di casa: il tutto per il bene di Angelo, il loro bambino di nove anni. “Probabilmente Simon mi ha salvato la vita. È arrivato in un momento in cui mi serviva la stabilità che solo lui e Angelo potevano darmi. Ma ero molto giovane e penso di essermi un attimo persa“, ha detto a Oprah. Pare infatti che l’ex marito l’abbia aiutata a non cadere definitivamente nel vizio dell’alcol.

Nel corso dell’intervista Adele ha parlato anche del suo cambiamento a livello fisico: un’evoluzione che l’ha portata a perdere 45 chili e a finire su tutti i giornali. “Non sono scioccata o contrariata perché il mio corpo è stato oggettivato per tutta la mia carriera. Mi dispiace che qualcuno abbia potuto sentirsi male con se stesso vedendo il mio cambiamento, ma rassicurare le persone su come si sentono verso il proprio corpo non è il mio compito“. La cantante, poi, ha raccontato come il suo fisico sia sempre stato al centro delle polemiche, sia perché giudicata “troppo grassa“, sia dopo il cambiamento perché “diventata troppo magra“.