"Tanti soldi e uno show tutto mio" Orietta Berti spiega perché ha scelto il Gf Vip

È appena partita la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore, Alfonso Signorini, è affiancato da due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti, la prima una piacevole conferma, la seconda una presenza del tutto inaspettata. La cantante romagnola infatti ha lasciato Fazio e il programma Che tempo che fa per imbarcarsi in una nuova avventura. Negli ultimi tempi, del resto, Berti ci aveva abituato a ruoli diversi, basti pensare a Quelle brave ragazze, la trasmissione on the road in cui ha partecipato con Mara Maionchi e Sandra Milo.

Stavolta però la sorpresa è stata grande e in molti si sono chiesti il motivo di una scelta così particolare. A rivelare il perché della sua partecipazione al Gf Vip ci ha pensato la stessa Orietta Berti con quella disarmante sincerità che è diventata un marchio di fabbrica della sua lunga carriera. La donna, nel corso di un’intervista al quotidiano Il Messaggero, ha spiegato di non aver abbandonato a cuor leggero Fabio Fazio. È stata una decisione sofferta e meditata a lungo ma alla quale non ha potuto dire di no per un motivo semplicissimo, quasi banale.

“Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962.” Sul piatto della bilancia quindi il compenso elevato e la promessa di uno show sono stati i due motivi che hanno portato Orietta Berti al ruolo di opinionista del Gf Vip. La cantante romagnola ha affermato di non vedere l’ora di condividere la scena con Sonia Bruganelli. Le due donne, nel corso di varie interviste e conferenze stampa, hanno dimostrato da subito un gran feeling. Berti, ad esempio, è intervenuta a favore di Bruganelli e della sua decisione di dormire in camere separate con il marito Paolo Bonolis, dichiarando “Anche io e Osvaldo dormiamo in camere separate. Per non litigare, ognuno dorme nella sua camera. Lo faccio per rispetto di mio marito”.