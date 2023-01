Paola Caruso ha festeggiato il suo 38esimo compleanno in compagnia del figlio Michelino e poche altre persone care. L’ex Bonas di Avanti un altro si è regalata una giornata serena in compagnia dei suoi affetti più stabili, anche perché l’ultimo periodo non è stato di certo dei migliori. Suo figlio sta infatti attraversando un momento difficile a causa di una malattia, che ha spaventato la showgirl tanto da richiedere il ricovero in ospedale per un crollo fisico ed emotivo.

Per quanto riguarda la malattia del figlio, Caruso non è scesa nei dettagli. A dicembre 2022, dopo un periodo di assenza dal web, aveva spiegato con la voce rotta dall’emozione:

Eravamo a Sharm, siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è capitata a Michele. E’ un mese che facciamo accertamenti, che facciamo terapie e continueremo a fare terapie. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto perché sono sparita, ho fatto una storia per dirlo a tutti: è un periodo molto delicato per me e mio figlio, per ora non me la sento di dire di più, anche perché ci sono delle azioni in corso. Quando me la sentirò di dire di più, lo farò anche perché sono successe delle cose gravissime.

La showgirl sembra ora essersi ripresa un po’ e ha deciso di celebrare il suo compleanno con una festa semplice e intima.

Per l’occasione ha scelto una torta di panna, con farfalle decorate sui lati, fiori e tanti palloncini colorati, musica e una scritta dorata che recita: “Happy Birthday“. Le immagini della festa si possono vedere su Instagram: Paola Caruso non si è infatti dimenticata di condividere con i follower l’allegro momento spensierato. Nel video in cui ha postato la showgirl è apparsa in un mini abito rosa, che ha abbinato a un paio di décolleté.

Poi anche le foto di rito. Negli scatti social Michelino è sempre accanto alla madre, che si diverte in compagnia del suo bambino.