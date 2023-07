Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, proprio in questi giorni, si sono recati a Formentera per trascorrere alcuni giorni in famiglia. Come preannunciato nel corso di un’intervista a Vanity in cui avevano parlato della loro separazione, confermata nel giugno del 2023, l’ex coppia ha deciso di continuare a trascorrere le vacanze in compagnia dei figli, Silvia, Davide e Adele, rimanendo presenti nelle loro vite.

Sonia Bruganelli ha voluto documentare alcuni momenti di spensieratezza della vacanza, condividendo alcuni scatti su Instagram, tra cui un’immagine del secondogenito che, rivolto verso l’obiettivo, osserva la madre durante un viaggio in macchina: “Siamo separati eppure siamo più uniti che mai”, avevano commentato in merito alla fine del matrimonio.

Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinato (…). Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente.

Come dimostrato dai numerosi scatti pubblicati sui social, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, hanno mantenuto la parola data e, per il momento, sembra che la loro separazione non abbia influito sul rapporto con i figli. Gli ex coniugi, tuttavia, non si sono mai fotografati insieme.

“Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua – aveva spiegato Paolo Bonolis in merito alla situazione condivisa con l’ex moglie – Si è sforzata e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare”.