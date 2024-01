Sonia Bruganelli: "Ho fatto bene a lasciare Paolo Bonolis, mi sto riscoprendo"

Il 2023 è stato l’anno che ha segnato la fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bpnolis, che in un primo momento avevano smentito le voci che erano circolate a riguardo. Nelle poche interviste che i due avevano concesso in questi mesi il più sofferente tra i due era sembrato il conduttore, nonostante i due continuino a lavorare insieme, oltre ad avere rapporti per i loro tre figli. Anzi, lei si considera “nonna” dei nipotini che lui ha avuto dai figli avuti dalla donna con cui era sposato prima di lei.

A distanza di tempo l’ex opinionista del Grande Fratello Vip riesce a guardare a quanto accaduto con maggiore consapevolezza e non sembra avere troppi rimpianti. Decidere di chiudere un’unione lunga come la loro non è stato semplice, anche se lei è convinta che questa sia stata la scelta migliore per entrambi.

“Questa nuova fase della vita va molto bene – ha raccontato lei a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo – Finalmente sono andata a vivere da sola con mia figlia Adele, con mia figlia Adele. C’è un po’ di confusione, bisogna fare i conti con le cose che cambiano e paradossalmente sto facendo la mamma molto piu di prima. E non sto riscoprendo solo l’essere mamma ma anche scoprendo molto di me. Ora sono più soddisfatta di me e questo mi fa stare bene e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta”

Chi sperava in un possibile ritorno di fiamma tra loro deve mettersi però il cuore in pace, su questo Sonia Bruganelli non sembra avere dubbi: “Ora capisco molte cose del mio passato con Paolo e sicuramente con lui ha precorso un po’ troppo i tempi perché l’ho incontrato quando lui era già grande, aveva 36 anni e io ero molto più piccola. Io ho sbagliato perché ho cercato di competere con il suo passato da conduttore famoso, con le sue ex, invece dovevo vivere la mia vita. Io avevo l’impressione che il passato di Paolo fosse troppo ingombrante e ho voluto correre ritrovandomi con una figlia da giovanissima, nata con delle problematiche, con un marito che stava spessissimo fuori e intenta a fare una corsa che a un certo punto mi ha lasciato senza fiato. E forse, se Paolo ha fatto un errore, è stato quello di azzerare la nostra differenza d’età e non dirmi: ‘Vai piano'”.

Questa è l’occasione per lei anche per chiarire un gossip di cui si è parlato recentemente, quello relativo a un suo flirt tra lei e Antonino Spinalbese: “Non sto con lui, potrei essere sua mamma, purtroppo”.

Ad avere dubbi a riguardo è stata anche Belen Rodriguez, che da lui ha avuto una figlia, ma con l’argentina lei non ha usato giri di parole: “Belen ha pensato che stessi con Antonino, era gelosa e mi ha fatto una telefonata ma le ho spiegato da donna a donna che non era vero, che avevo solo conosciuto sua figlia Luna perché Antonino mi ha aiutato a far inserire mio figlio nel mondo milanese, nulla più” – ha concluso.