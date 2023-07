Diana Del Bufalo in viaggio a Formentera con il fidanzato: "Viva la vita"

Diana Del Bufalo, proprio in questi giorni, ha condiviso una serie di fotografie su Instagram che racchiudono alcuni frammenti della prima vacanza di coppia trascorsa con il fidanzato, Francesco (di cui non conosciamo il cognome), condividendo con le migliaia di fan qualche novità in merito alla sua situazione sentimentale.

“Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore”, ha esordito l’attrice nella lunga didascalia del post di lunedì 3 luglio 2023, condividendo con i followers tutta la gioia provata per l’inizio della nuova relazione: “Che era una cosa che da adulti non si prova più perché ‘ormai’…”, ha spiegato Diana Del Bufalo, pubblicando una serie di immagini del viaggio romantico trascorso in compagnia del partner tra le spiagge di Formentera:

Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita.

La storia d’amore con Francesco, come rivelato da uno scatto pubblicato dalla conduttrice nell’aprile del 2023, sembra essere iniziata qualche mese fa. Il volto di 7 donne e un mistero, infatti, aveva già condiviso un selfie insieme al fidanzato, in cui, sorridenti, si erano ripresi nel corso di un viaggio in macchina mentre avevano lo sguardo rivolto verso la strada: “Tu, tutto. Tu tu ruttutu”, aveva commentato scherzosamente nella breve didascalia dell’immagine.

Diana Del Bufalo, dopo la rottura con Paolo Ruffini del 2019, aveva preferito non condividere ulteriori dettagli in merito alla sua vita privata ma, proprio in questi giorni, la conduttrice ha voluto regalarci qualche scatto dei tanti momenti di relax e spensieratezza vissuti tra le Isole Baleari insieme al compagno.