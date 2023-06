Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio nel corso di un’intervista a Vanity Fair, pubblicata oggi, 6 giugno 2023, in cui hanno condiviso con i lettori le dinamiche della separazione, dichiarandosi comunque “più uniti che mai”. Gli ex coniugi, infatti, hanno spiegato di voler continuare a trascorrere le vacanze in compagnia dei figli, soffermandosi sulle motivazioni che li avevano spinti a smentire le indiscrezioni sulla fine della loro storia, rilasciate da alcune testate di gossip nel corso dei mesi passati.

“Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi”, hanno esordito Bonolis e Bruganelli, riferendosi ai rumors diffusi proprio nell’ultimo periodo: “Ma nel mondo di Pettegolandia, la gente ignora sentimenti, affetti e figli”. L’ex coppia, inoltre, ha dedicato uno spazio per parlare del rapporto che vorranno continuare a coltivare insieme con Silvia, 20 anni, Davide, 18 anni e Adele, 14 anni.

Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia, non ci sono di mezzo terze persone o amanti (…). Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il nostro rapporto fisico.

Nel corso dell’intervista, quando è stato domandato cosa mancasse nella loro relazione, Sonia Bruganelli è intervenuta condividendo alcuni dettagli sulla rottura con il marito: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”.

Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze.

“Ero dispiaciuto, ovvio”, ha proseguito il noto conduttore televisivo in merito alle dichiarazioni dell’ex compagna: “Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua”.