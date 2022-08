In attesa di rivederla a settembre 2022 in Tv, Sonia Bruganelli è finita nell’occhio del ciclone per un suo sfogo sul suo profilo Twitter, nato per far venire alla luce un disagio che lei si è trovata ad affrontare nelle ultime ore. Anche lei, infatti, come molti altri utenti, approfitta degli shop online per effettuare acquisti, consapevole di come a volte sia possibile trovare occasioni per poter risparmiare.

Non tutto, però, è andato per il verso giusto: il suo giro di shopping non è andato a buon fine a causa di un problema riscontrato dalla sua carta di credito. “Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online, dico ok”.

Questa risposta non le è però bastata e così Bruganelli ha fatto il possibile per sbloccare la situazione comunicando la sua identità, ma nemmeno questo è bastato: ” Ora che sapete che sono io può sbloccarla? – ha chiesto -. Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa. MI chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita, poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do. Mi chiede tutto il numero di carta ed io ok, poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto. Alla fine mi chiede il numero di conto corrente, a quel punto sclero! Gli dico che su due piedi non lo ricordo”.

Chi la conosce bene, ma anche chi la segue sui social, sa come Sonia non abbia grandi peli sulla lingua e a quel punto ha ammesso candidamente di avere numerosi conti correnti, situazione che rende quindi difficile tenere a mente i riferimenti di tutti. “Lui mi chiede ‘come mai?’ e sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6, per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh”. La conclusione poco dopo: “I vestiti non li ho comprati”.

Il racconto, però, non è piaciuto a molti suoi follower. Come già accaduto altre volte in passato (era stata criticata in più occasioni per l’uso di un aereo privato per gli spostamenti), in tanti hanno sottolineato la sua ostentazione sul numero di conti correnti, circostanza che è difficile ritrovare nelle persone che non sono conosciute dal pubblico. “Sei sarcastica e provocatrice. Adesso sentiamo gli indignati” – ha scritto un utente. Decisamente più pungente, invece, il commento di un altro: “Lui ha ragione. La carta è associata ad un conto corrente. Falsa modestia o meno, sei ignorante, perché ignori”.

Alla fine, scocciatura a parte, il problema è stato comunque risolto.

mp_shortcodes code=”1″ post_id=”3418668″ blog_id=”1″]