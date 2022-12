Sonia Bruganelli anche in questa edizione del Grande Fratello Vip sta dimostrando di non avere peli sulla lingua e non esita a dare anche giudizi poco positivi sui concorrenti. Già prima della partenza del reality l’opinionista aveva però fatto discutere quando aveva fatto una rivelazione inaspettata sul suo rapporto con Paolo Bonlis: i due, infatti, hanno diviso di vivere in case diverse, anche se vicini, pur continuando a stare insieme e a supportarsi nella gestione dei figli.

Queste parole avevano però fatto discutere e c’era chi aveva pensato che questo fosse un modo indiretto per parlare di una crisi in essere tra loro. Questa volta la donna ha voluto dire la sua in un modo davvero particolare, con un post Instagram in cui è possibile vedere la moglie di Stefano Bonolis, uno dei due figli che il conduttore ha avuto dalla prima moglie con in braccio il suo bambino nato da poco. Pur non avendo legami di sangue, lei si considera la “nonna” a conferma di quanto funzioni per loro l’idea di “famiglia allargata“.

“Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui… Candice Hansen, la moglie di Stefano Bonolis, figlio di Paolo, che mi manda questa meravigliosa foto di nostro nipote Sebby… poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… State pure fermi là”.

Questa volta è stata quindi la stessa Sonia Bruganelli a tornare su un argomento che sta facendo discutere ormai da tempo, la natura del rapporto con il marito, smentendo così ancora una volta chi pensa che i due non vadano d’accordo. Anzi, anche in trasmissione più di una volta lei ha sottolineato quanto si senta legata ai due figli più grandi dell’artista, anche se vivono negli Stati Uniti.

Bonolis, infatti, è diventato nonno per la seconda volta di Sebastian Silvio, figlio di Stefano e nato a ottobre 2022, mentre nel 2020 è venuto alla luce Theodore, primogenito di Martina Bonolis, sorella di Stefano.