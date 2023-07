Ludovica Valli, tra le ultime storie pubblicate su Instagram, ha condiviso uno spiacevole episodio avvenuto proprio in queste ore durante la vacanza a Ibiza trascorsa in compagnia del marito, Gianmaria Di Gregorio e i suoi figli, Anastasia e Otto Edoardo. L’influencer, alle prime luci del mattino, ha raccontato di aver perso i sensi e, per via della caduta causata dallo svenimento, si è tagliata il mento, trovandosi costretta a correre in ospedale per mettere dei punti di sutura.

“Sono stata male durante la notte – ha esordito l’ex concorrente di Uomini e Donne tra le storie su Instagram, cercando di ricostruire l’accaduto – Ho rimesso con tanto di febbre a 40, non so dovuto a cosa, non ho mangiato niente di strano”, fornendo ulteriori dettagli in merito allo svenimento, avvenuto all’alba di martedì 4 luglio 2023, dopo essersi alzata dal letto:

Mi fermo al tavolo, mi appoggio, non ce la faccio, faccio per tornare indietro, ma appena fatti due passi, perdo i sensi e non mi ricordo più niente, cado a terra. Gianma sente una botta fortissima, si alza di scatto e mi trova priva di sensi, mi tira su, ma io avevo già la faccia a terra.

Dopo il terribile spavento, Ludovica Valli è stata trasportata in ospedale: “Morale, chiama l’ambulanza, non riuscivo neanche a stare in piedi – ha proseguito via social, condividendo tutte le sue preoccupazioni – Non pensavo fosse successo qualcosa a me, pensavo ai bambini. Non capivo, ma ero sporca di sangue”.

Io in ospedale non volevo nemmeno andarci. Non ho avuto il coraggio di guardarmi allo specchio, ma dovevano mettermi i punti: sei sotto il mento, io che non ne ho mai messo uno in vita mia. Mamma mia ce l’ho fatta.

“Piangevo più per il pensiero dei bambini che erano senza di me che per altro”, ha concluso l’influencer che, fortunatamente, è riuscita a rimettersi in sesto: “Niente, tutto passato”. Nelle ultime ore, inoltre, la madre di Ludovica Valli ha deciso di raggiungere la coppia, fornendo tutto il supporto necessario per aiutare la figlia.