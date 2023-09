Sonia Bruganelli su Bonolis: “Ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati: lo avevano raccontato in un’intervista a Vanity Fair del giugno 2023, nella quale la donna aveva raccontato che i rapporti fossero sereni e ci fosse ancora un grande affetto tra i due.

Oggi l’imprenditrice, intervistata da Silvia Toffanin, è tornata a parlare del suo matrimonio davanti alle telecamere di Verissimo, al quale racconta di aver trascorso le vacanze estive proprio con l’ex compagno: “Ci vogliamo bene. Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, soprattutto se ci sono dei figli”, dice. La coppia, infatti, insieme da 1997 e sposata dal 2002, ha tre figli: Silvia, 20 anni, Davide, 19 anni, e Adele, 15. E il loro rapporto è più saldo che mai, anche se in modo diverso rispetto a prima:

Alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano: vivere in appartamenti diversi, voler fare esperienze di vita come viaggi per proprio conto, non voler vivere delle quotidianità anche figlie di romanticismi e di cose che dopo tanti anni cambiano. Dire che ci siamo separati significa aver voluto tutelare i nostri figli qualora capitasse che ci potessero vedere in compagnia di una persona al posto che di un’altra. Non ci stiamo mentendo, non ci tradiremo, ci siamo detti come stiamo reciprocamente.

Durante l’intervista, quindi, Bruganelli ha parlato in termini positivi di Bonolis: “Quando ci ritroviamo insieme siamo più liberi che quando siamo separati. Dico a lui delle cose, lui ne dice a me. In questi mesi, sempre qui ce l’ho avuto. Qualsiasi cosa facessi, mi giravo e lui era sempre lì. Come ci si fa a separare da un’anima? Non si può. Ci sono tante coppie che si separano, ma che restano unite anche dopo, quando cambiano delle dinamiche”, dice. Non nascondendo, però, di poter diventare un po’ gelosa: “Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane, io possa arrabbiarmi tantissimo, possa diventare gelosa. Adesso non sono gelosa perché non mi dà modo”.

L’imprenditrice non ha però voluto fare trapelare dettagli legali. “Se vado dall’avvocato o non vado dall’avvocato, se abbiamo la comunione o la separazione dei beni, non sono cose che mi piace far sapere. Non è importante”, ha dichiarato.