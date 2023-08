Chiara Ferragni ha realizzato il sogno di Leone: mamma e figlio hanno fatto un giro in traghetto

Settembre si avvicina ed è tempo di rientrare, ma per qualcuno le vacanze estive non sono ancora finite: Chiara Ferragni, infatti, si trova proprio in questo momento a Ibiza, insieme ai suoi figli Leone e Vittoria e alla sorella Valentina Ferragni. L’isola delle Baleari è da sempre uno dei luoghi di vacanza di preferiti dall’imprenditrice, la quale sta documentando questi giorni di relax con numerosi video e foto su Instagram.

In uno degli ultimi post, l’imprenditrice ha svelato ai fan uno dei desideri di Leone, il figlio maggiore: fare un giro in traghetto. Per esaudirlo, Ferragni ha portato il bimbo in giornata a Formentera, isola che dista meno di un’ora da Ibiza, con l’aiuto della sorella Valentina.

“Il sogno di Leone era prendere il traghetto (con le macchine all’interno) così zia Vale e io abbiamo prenotato un viaggio breve, andata e ritorno da Formentera, per una giornata ed è stato uno dei giorni più speciali che io abbia mai trascorso con i miei bambini” scrive Chiara Ferragni sotto al post, nel quale si vede il figlio sorridente fare il bagno e giocare con la sorellina Vittoria.

I commenti dei fan non hanno tardato ad arrivare: “Che meraviglia la gioia di Leo quando vede il traghetto, la loro gioia e la vera felicità per i genitori…”, “Ma wow che meravigliosa giornata che avete passato”, “I bimbi sono felici con poco… Leo sarà salito su meravigliosi yacht ma si emoziona all’idea di andare in traghetto… Che tenero” sono alcuni dei messaggi inteneriti che si leggono sotto al post.