La carovana di Pechino Express può finalmente partire per la rotta dei Sultani. Sono stati infatti scelti i concorrenti dell’edizione 2022 che questa volta è targata Sky e prodotta da Banijay Italia. Alla guida del docu-reality ancora lui, Costantino della Gherardesca, che accoglierà al campo base le dieci coppie che affronteranno l’avventurosa sfida alla scoperta di nuovi mondi e alla conquista del montepremi da devolvere in beneficenza.

Vi raccomandiamo... Costantino della Gherardesca contro la condanna delle bestemmie al GF

Ecco il cast completo e il nomedi ciascuna coppia:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri , Gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini, Gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini

Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Le TikToker

Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi

Fru e Aurora Leone, Gli Sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia

In questa edizione il percorso toccherà la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi: partiranno dalla Cappadocia e attraverseranno Istanbul, per poi raggiungere Samarcanda percorrendo la Via della Seta. Scopriranno i tesori nascosti dal fascino di Petra fino ad arrivare a Dubai, la città iper moderna simbolo di congiunzione tra l’occidente e il mondo dei Sultani. Tra le novità di questa stagione 2022 di Pechino Express anche un nuovo modo di viaggiare dei concorrenti: le squadre non dovranno muoversi solo con il famoso autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno su treni, trattori, barche e dovranno affrontare duri percorsi a piedi.