A pochissimi giorni dall’annuncio di una seconda stagione di Squid Game, ecco che Netflix ha preparato un’altra sorpresa per tutti gli appassionati della serie coreana: per il 2023 è previsto l’arrivo di Squid Game: The Challenge, un vero e proprio reality ispirato allo show.

Ben 456 giocatori in arrivo da tutto il mondo, che si sfideranno per vincere il montepremi finale di 4,56 milioni di dollari. Un reality a livello planetario in cui nessuno morirà, ovviamente, ma “La posta in gioco è alta, ma male che vada tornate a casa a mani vuote”.

I casting sono già partiti in diverse città del mondo, e per adesso il requisito fondamentale è saper parlare inglese. Le riprese prenderanno il via a inizio 2023, per quattro settimane e ancora tutti i dettagli sono in divenire.

Il lancio di Squid Game: The Challenge è arrivato proprio a ridosso dell’annuncio della seconda stagione della serie coreana. Con un post Instagram, contenente un tesear e un commento del produttore e regista, Hwang Dong-Hyuk, Netflix ha fatto sapere che il capitolo due dovrebbe essere pronto tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Nell’annuncio Dong-hyuk ha anche anticipato chi rivedremo, rivelando che il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e Front Man (Lee Byung-hun), l’uomo mascherato che coordina l’intero gioco, torneranno anche in questo attesissimo capitolo.

Inoltre, il regista ha spiegato che “L’uomo vestito con il ddakji potrebbe tornare. Verrà anche presentato il fidanzato di Young-hee, Cheol-su”, e invita il pubblico a continuare a seguire la serie: “Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo round”.