Perché Cristina Marino non è gelosa di Luca Argentero

Luca Argentero e la compagna Cristina Marino stanno trascorrendo la quarantena in una casa in Umbria, al confine con la Toscana, mentre aspettano la nascita della loro prima bambina.

In una recente intervista l’attrice e influencer, che è al nono mese di gravidanza, ha parlato del rapporto con il suo compagno e di come a volte l’ammirazione da parte delle fan è difficilmente gestibile: “Non sono mai stata gelosa di quello che succede sul set. Invece a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco“.

Cristina ha continuato ammettendo di essere gelosa per natura, ma con Luca non ha mai avuto problemi a riguardo: “Se per indole sarei gelosa, anche Luca lo è, ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. […] Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco. Ma con lui mi sono tranquillizzata“.

Non c’è dubbio, quindi, che i due siano innamoratissimi: da poco hanno festeggiato quattro anni di fidanzamento e adesso non vedono l’ora di accogliere in famiglia la loro prima figlia. L’influencer ha ammesso di aver finalmente trovato la serenità pur accettando la notorietà dell’attore che, inevitabilmente, incide sulla sua vita: “Per tutti sarò sempre la ‘compagna di Argentero’ “.