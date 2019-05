I piatti in ardesia sono sempre più utilizzati per arredare una tavola chic e DireDonna vi suggerisce

gli usi, le forme e i modelli più in voga quest’anno.

I patti in ardesia, chiamata anche pietra di lavagna, sono atossici e resistenti e hanno fatto il loro ingresso prima nei ristoranti e da qualche anno anche sulle tavole delle nostre case.

L’ardesia ha una forma rettangolare, rotonda o quadrata ed è molto spessa, adatta per servire antipasti o dolci in modo coreografico. La base scura permette la realizzazione di disegni o scenografie e si adatta perfettamente per servire sia pietanze dolci che salate. Pensando all’ardesia, infatti, il primo piatto che viene in mente è il sushi o magari un dolce con accanto l’ombra di un cucchiaino realizzata con lo zucchero a velo.

I cibi serviti sui piatti d’ardesia devono essere secchi, e bisogna fare attenzione a non servire pietanze colanti poiché questi piatti sono privi di bordi alti. I bordi dei piatti d’ardesia, del resto, quando presenti, sono solitamente piani e molto grezzi, caratteristica che li rende chic e particolari.

A differenza del piatto in ceramica, l’ardesia presenta una versatilità maggiore e può sopportare anche il riscaldamento, permettendo di servire una pietanza su una base che rimanga calda durante la consumazione del pasto; il piatto in ardesia può essere preriscaldato.

La resistenza del materiale rende i piatti più duraturi, ma bisogna prestare attenzione al lavaggio e alla conservazione, perché seppur resistente, si scheggia facilmente. Per quanto riguarda il lavaggio è sconsigliato mettere i piatti in lavastoviglie, ma basta lavarli a mano con detersivi poco aggressivi ed una spugna non abrasiva.

Piatti in ardesia: i modelli più venduti del 2019

Ormai anche nelle nostre case i piatti in ardesia non possono mancare, e se non siete esperti in questo tipo di acquisto DireDonna vi consiglia i modelli più venduti nel 2019, con le forme più chic, grazie anche all’ausilio dei consigli degli acquirenti Amazon.

H&H Set 6 piatti rotondi in ardesia

Partiamo dal set più acquistato su Amazon, consigliato come quello con il miglior rapporto qualità-prezzo. Questo set di sei piatti in ardesia è perfetto per chi preferisce non distaccarsi troppo dalla tradizione, grazie alla sua forma rotonda. I piatti sono dotati di piedini in caucciù antiscivolo. Resistenza e alta qualità rendono il prodotto un ottimo acquisto.

Pro: tutte le recensioni Amazon sono positive.

tutte le recensioni Amazon sono positive. Contro: consigliato solo il lavaggio a mano.

Prezzo consigliato: 24,00 euro. Scopri se sono in sconto.

Malacasa Set 4 Lastre rettangolari in ardesia

Se siete amanti del sushi, o in genere vi affascinano i piatti in ardesia classici la vostra scelta non può che cadere su questo set da quattro piatti rettangolari in ardesia. Spessi, resistenti, fatti per durare a lungo nel tempo, questi piatti hanno quattro piedini di gomma e sono multi funzione. Infatti non sono solo piatti da portata, possono essere utilizzati anche come sottopentola o per scrivere con un gessetto bianco.

Pro: multi funzione, pietra spessa e resistente.

multi funzione, pietra spessa e resistente. Contro: adatto principalmente a antipasti e sushi.

Prezzo consigliato: 29,99 euro. Scopri se sono in sconto.

La nostra scelta: vogliamo offrirvi una scelta concreta per portare il piacere e il fascino di un ristorante a casa vostra, e questi piatti rettangolari vi permetteranno di vivere tutto ciò a casa vostra. Un set nuovo, che diventerà tra i più venduti del 2019.

Boska Set 4 piatti da dessert in ardesia

Non solo sushi, anzi! I piatti in ardesia come abbiamo detto prima sono adatti sia a pietanze salate che dolci, così questo set di quattro piatti è perfetto per il dessert. Secondo la descrizione ufficiale sono persino lavabili in lavastoviglie. Le dimensione sono solo di 16×10 centimetri.

Pro: comodi per i dolci e davvero resistenti.

comodi per i dolci e davvero resistenti. Contro: sono molto piccoli

Prezzo consigliato: 22,32 euro. Scopri se sono in sconto.

Com-Four® Piatto in ardesia quadrato

Un modello del piatto in ardesia è anche quello a forma quadrata. Questi piatti si vendono singolarmente, sono di 25×25 centimetri e hanno i piedini anti scivolo. Aspetto grezzo e irregolare, ha uno spessore di 0,5 centimetri, e ha un colore grigio più chiaro del solito.

Pro: abbastanza spazioso.

abbastanza spazioso. Contro: la qualità è media rispetto agli altri.

Prezzo consigliato: 11,99 euro. Scopri se sono in sconto.

Megashef Set da 6 pezzi di ardesia

Chiudiamo con la scelta più economica. Questo set da sei pezzi di piatti in ardesia è spazioso se accostato (22×16 centimetri), ma molto sottile (solo 4 millimetri di spessore). Ideale per frutta, formaggio e stuzzichini. Sconsigliato il lavaggio in lavastoviglie e l’uso nel micro-onde.

Pro: economico e di qualità.

economico e di qualità. Contro: piccole dimensioni, non indicato per piatti sostanziosi.

Prezzo consigliato: 14,99. Scopri se sono in sconto.