Pigiama unicorno: dove comprarli e cosa sono

Irresistibile, ironico, tenero e fantasioso, il pigiama unicorno ha conquistato adulte e bambine, non solo come costume di Halloween o Carnevale, ma anche per scaldare le fredde serate invernali in casa: dove comprare e cosa sono queste tute che impazzano sui social e regalano valanghe di like e cuoricini?

Ormai si sa, nessuno dei settori commerciali è “al sicuro” dall’unicorno mania: design per la casa, stoviglie per tavola, tessili, giocattoli, libri, tecnologia, abbigliamento, accessori vedono protagonista questa figura mitica e i suoi colori pastello o iridescenti, in tutte le salse.

Volete scoprire di più e avere qualche informazione pratica? Seguiteci in questo viaggio nel mondo della fantasia.

Cos’è il pigiama unicorno

Nato seguendo le tendenze dei cosplay giapponesi che amano travestirsi dai loro personaggi preferiti di film e cartoni animati, il pigiama unicorno ha conquistato il mondo e ammaliato anche persone lontane dall’universo di nerd, anime e travestimenti.

Perché ci piace? Perché è caldo, comodo, fashion e ci fa ritornare bambine, rispolverando quel lato fanciullesco, dolce, romantico, allegro che non dovrebbe mai essere messo da parte troppo a lungo.

Si tratta generalmente di una tuta intera, di materiale sintetico e chiusa con una lampo, con pancia e zoccoli disegnati, coda applicata e un cappuccio con tutti gli elementi della testa dell’unicorno, dal corno alla criniera arcobaleno.

Dove comprare il costume da unicorno

Il costume o pigiama a unicorno si trova ormai in molti negozi di intimo, lingerie e homewear, tuttavia è un articolo molto semplice da acquistare online, date la vestibilità e la vasta proposta.

Ecco qualche idea su Amazon, con prezzo e caratteristiche. Come sempre negli acquisti online, è importante seguire le indicazioni delle tabelle delle misure per trovare la taglia adatta e non incorrere in spiacevoli sorprese alla consegna del pacco.

Pigiama unicorno Lath Pin

Questa tuta bianca in pile è disponibile con pancia orecchie e coda colorate in diverse tinte, dal rosa, al viola, dal giallo all’arancione. I prezzi variano in base al colore e alla taglia. Prezzo del modello in foto taglia S 22,80 euro. Acquista qui

Tuta unicorno Re-Miss

Il brand è caratterizzato da fantasiose proposte multicolor, allegre e sognanti. Abbiamo scelto di proporvi il modello con la stampa di unicorni nel cielo stellato. I prezzi variano in base al colore e alla taglia. Prezzo del modello in foto taglia S 26,99 euro. Acquista qui

Pigiami unicorno: Yuson Girl

Una moltitudine di stelle e un mix di colori fantasmagorici sono protagonisti di questa tuta a unicorno originale e perfetta per mettere allegria durante le giornate più grigie. I prezzi variano in base al colore e alla taglia. Prezzo del modello in foto taglia S 21,99 euro. Acquista qui

Il modello Silver Basic

Un unicorno tutto rosa. La sua caratteristica più simpatica? La coda e la criniera sono nei colori dell’arcobaleno, come vuole la “mania”! Prezzo 16,99 euro. Acquista qui

Pigiami unicorno Debaijia coordinati per adulti e bambini

Volete coordinarvi con vostra figlia o vostra nipote e indossare pigiami unicorno abbinati? È un’idea simpaticissima e facilmente realizzabile grazie allo store online di Debaijia che propone la tuta in varie declinazioni e taglie per adulti e bambini. Prezzi da 14,99 a 34,99 euro in base alle taglie e alle fantasie. Acquista qui