Sono la mania del momento, e così a Milano apre la Unicorn House, una casa degli unicorni. In occasione del Salone del Mobile 2019 e della Design Week di aprile, nel capoluogo lombardo è apparso questo curioso annuncio su Booking. Non solo, il 9 aprile è la Festa Mondiale dell’Unicorno, quale occasione migliore?

La Design Week si svolgerà dal 10 al 12 aprile 2019, e in questi tre giorni sarà possibile affittare questo mini appartamento dedicato e ispirato agli unicorni. Loro sono i veri protagonisti del momento, dai giocattoli alle tazze, dai portachiavi alle t-shirt. Nessuno però aveva ancora pensato a questa fantasiosa idea.

L’appartamento è situato in via Santa Cecilia, a Milano, a pochi passi da piazza San Babila. L’interno è decorato con tutto ciò che gli amanti degli unicorni possono bramare. Infatti tutto è a forma del mitologico cavallo con il corno. Troviamo pupazzi, peluches, specchi, quadri al neon e decorazioni che rimandano al mondo di questo animale. Stelle, arcobaleni, criniere multi color, tutto in tonalità rigorosamente pastello. Ogni camera, ogni suppellettile rimanda all’unicorno, come mostrato dalle foto presenti su Booking, compresi pigiami, accappatoi e pantofole. A coloro che alloggeranno verrà anche dato un cesto di benvenuto e la prima colazione a tema.

Gli unicorni non appassionano solo i bambini, nell’ultimo anno anche gli adulti vanno pazzi per i gadget che li rappresentano. Non vi basta? Ci sarà anche un corso di cake design per i fortunati che riusciranno ad accaparrarsi una delle tre notti disponibili.

Sì, perché la prenotazione per la Unicorn House è valida per una singola notte. Il prezzo è di 70 euro per le tre notti del 10, 11 e 12 aprile, nella settimana del Salone del Mobile. Le prenotazioni saranno aperte sul portale di Booking.com dalle 10:00 del 23 marzo per la prima notte, del 28 marzo per la seconda, e del 1° aprile per la terza.